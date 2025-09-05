Київ
Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg
Чернігів
(адресу не вказано)
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Захисників України, 4
356.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1056,50
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
357.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1018,50
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Ківерці, вул. Філатова, 6
412.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1509,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ратне, вул. Центральна, 34
467.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1142,60
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
474.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1774,30
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
474.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1266,40
грн
Забронювати
