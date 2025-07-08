Київ
Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg

Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 13
94.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1086,29 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Ківерці, вул. Філатова, 6
150.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1509,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
180.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1266,40 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ратне, вул. Центральна, 34
206.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1142,60 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
230.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1056,50 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
231.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1018,50 грн
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