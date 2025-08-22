Київ
Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg
Миколаїв
(адресу не вказано)
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
642.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1509,00
грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
654.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1056,50
грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
655.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1018,50
грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
741.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1509,00
грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
741.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1266,40
грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Центральна, 34
753.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1142,60
грн
