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Засоби контрацепції та лубриканти
Засоби внутрішньоматкової контрацепції
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Sante Club"
№1
МДХД
від
558,59
грн
в 296 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB®
Модель нормал №1
Сімург
від
400,00
грн
в 288 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Ag Sante Club"
№1
МДХД
від
829,00
грн
в 287 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB®
Модель нормал №1
Сімург
від
497,35
грн
в 286 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Ag Sante Club"
№1
МДХД
від
1417,80
грн
в 283 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Sante Club"
№1
МДХД
від
1065,40
грн
в 283 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au)
№1
Eurogine
від
2575,68
грн
в 19 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag)
№1
Eurogine
від
1171,80
грн
в 18 аптеках
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Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Ag Normal (Cu 380+Ag)
№1
Eurogine
від
1162,98
грн
в 11 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag)
№1
Eurogine
від
703,00
грн
в 10 аптеках інших міст
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Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek
№1
Pregna International
від
602,21
грн
в 3 аптеках інших міст
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Cu 375 Стандарт SMB®
№1
Сімург
від
399,00
грн
в 2 аптеках
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ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО-Т Ag+
№1
Сімург
від
777,94
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО MULTI Ag
№1
Сімург
від
1181,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Cu NORMAL (Cu 375)
№1
Eurogine
від
716,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag
№1
Pregna International
від
672,28
грн
в 1 аптеці
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Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Cu Normal (Cu 380)
№1
Eurogine
Немає в наявності
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Контрацептив внутрішньоматковий Cooper Y Mini Cu 380
№1
Pregna International
Немає в наявності
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ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БИО-Т SUPER
№1
Сімург
Немає в наявності
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Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag Mini
№1
Pregna International
Немає в наявності
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