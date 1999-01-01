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Засоби внутрішньоматкової контрацепції

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05Засоби контрацепції та лубриканти

Засоби внутрішньоматкової контрацепції
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Sante Club"
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Sante Club"
№1
МДХД
від 558,59 грн
в 296 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB®
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Т Cu 380 Плюс SMB®
Модель нормал №1
Сімург
від 400,00 грн
в 288 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Ag Sante Club"
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona T Ag Sante Club"
№1
МДХД
від 829,00 грн
в 287 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB®
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB®
Модель нормал №1
Сімург
від 497,35 грн
в 286 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Ag Sante Club"
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Ag Sante Club"
№1
МДХД
від 1417,80 грн
в 283 аптеках
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Sante Club"
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб "Yunona Multi Sante Club"
№1
МДХД
від 1065,40 грн
в 283 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au)
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au)
№1
Eurogine
від 2575,68 грн
в 19 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag)
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag)
№1
Eurogine
від 1171,80 грн
в 18 аптеках
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Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Ag Normal (Cu 380+Ag)
Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Ag Normal (Cu 380+Ag)
№1
Eurogine
від 1162,98 грн
в 11 аптеках
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag)
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag)
№1
Eurogine
від 703,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek
№1
Pregna International
від 602,21 грн
в 3 аптеках інших міст
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Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Cu 375 Стандарт SMB®
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю Cu 375 Стандарт SMB®
№1
Сімург
від 399,00 грн
в 2 аптеках
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ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО-Т Ag+
ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО-Т Ag+
№1
Сімург
від 777,94 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО MULTI Ag
ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БІО MULTI Ag
№1
Сімург
від 1181,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Cu NORMAL (Cu 375)
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Cu NORMAL (Cu 375)
№1
Eurogine
від 716,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag
№1
Pregna International
від 672,28 грн
в 1 аптеці
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Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Cu Normal (Cu 380)
Контрацептив (спіраль) внутрішньоматковий EUROGINE® T 380 Cu Normal (Cu 380)
№1
Eurogine
Немає в наявності
Контрацептив внутрішньоматковий Cooper Y Mini Cu 380
Контрацептив внутрішньоматковий Cooper Y Mini Cu 380
№1
Pregna International
Немає в наявності
ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БИО-Т SUPER
ЗАСІБ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ПРОТИЗАПЛІДНИЙ ЮНОНА БИО-Т SUPER
№1
Сімург
Немає в наявності
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag Mini
Контрацептив внутрішньоматковий Silverline Cu 380 Ag Mini
№1
Pregna International
Немає в наявності
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