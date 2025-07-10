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Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg
Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg
Дніпро
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Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
711.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1056,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
711.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1018,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Ківерці, вул. Філатова, 6
731.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1509,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 13
752.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1093,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
821.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1266,40
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ратне, вул. Центральна, 34
824.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Eurogine
1142,60
грн
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