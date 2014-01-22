Бандаж до і післяпологовий (Bandage before and postpartum) (315894) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 350,86 грн
Без рецепта
1 шт від 350,86 грн 1 шт від 265,00 грн 1 шт від 235,31 грн 1 шт від 234,90 грн 1 шт від 322,87 грн 1 шт від 257,06 грн 1 шт від 350,86 грн 1 шт від 510,95 грн 1 шт від 446,68 грн 1 шт від 510,95 грн 1 шт від 238,49 грн 1 шт від 354,17 грн 1 шт від 309,84 грн 1 шт від 571,58 грн 1 шт від 324,90 грн 1 шт від 245,50 грн 1 шт від 261,70 грн 1 шт від 266,50 грн 1 шт від 255,60 грн 1 шт від 192,95 грн 1 шт від 193,94 грн 1 шт від 399,30 грн 1 шт від 377,00 грн 1 шт від 451,61 грн 1 шт від 658,50 грн 1 шт від 419,98 грн 1 шт від 667,23 грн 1 шт від 170,83 грн 1 шт від 666,35 грн 1 шт від 663,80 грн 1 шт від 261,73 грн 1 шт від 332,89 грн 1 шт від 199,19 грн 1 шт від 385,37 грн 1 шт від 193,94 грн 1 шт від 658,50 грн 1 шт від 279,14 грн 1 шт від 388,10 грн 1 шт від 818,70 грн 1 шт від 540,60 грн 1 шт від 625,00 грн 1 шт від 617,10 грн 1 шт від 388,62 грн 1 шт від 638,00 грн 1 шт від 446,50 грн 1 шт від 650,00 грн 1 шт від 402,66 грн 1 шт від 491,00 грн 1 шт від 372,30 грн 1 шт від 527,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
4501
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014