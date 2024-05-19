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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXL, люкс, №1 - Київ (169431) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
655,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
665,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
604,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
500,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
526,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
500,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кирилівська, 122/1
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (3)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
599,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
Всього: упаковка (1)
607,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (2)
445,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (3)
634,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
Всього: упаковка (2)
429,62 грн