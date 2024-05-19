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БАНДАЖ ДО/ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 4, №1 - Київ (411850) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
259,00
Економія: -65,06 грн
193,94 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
230,53
Економія: -31,10 грн
199,43 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Курортна, 1
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
228,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
228,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
228,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
228,90 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
228,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
228,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
228,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
228,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
228,90 грн