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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (114-П) пористий з ребрами жорсткості, №1 - Київ (139477) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
612,25
Економія: -61,44 грн
550,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
615,87
Економія: -22,32 грн
593,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
611,71
Економія: -34,78 грн
576,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
776,16
Економія: -107,86 грн
668,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
476,04
Економія: -24,43 грн
451,61 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
477,71
Економія: -26,10 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
469,55
Економія: -26,54 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
472,51
Економія: -29,50 грн
443,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
471,26
Економія: -19,65 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
482,95
Економія: -31,34 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
292,97
Економія: -44,86 грн
248,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
473,27
Економія: -30,26 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
631,42
Економія: -113,25 грн
518,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
472,82
Економія: -29,81 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
303,35
Економія: -46,69 грн
256,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
460,55
Економія: -17,54 грн
443,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
619,55
Економія: -91,29 грн
528,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
628,21
Економія: -64,34 грн
563,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
467,91
Економія: -16,30 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
295,41
Економія: -42,87 грн
252,54 грн