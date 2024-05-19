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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір S, люкс, №1 - Київ (169429) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
467,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
626,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
419,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
439,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
Всього: упаковка (1)
599,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
602,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
443,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
606,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Клубна, 21
Всього: упаковка (1)
419,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (2)
354,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
636,73
Економія: -64,43 грн
572,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, перех. Героїв України / Жадова Генерала, 24/27
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
626,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Всього: упаковка (1)
607,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
604,95 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
345,80
Економія: -10,37 грн
335,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
638,74
Економія: -55,41 грн
583,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -43,21 грн
510,78 грн