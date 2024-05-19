БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 5 "Євро", бежевий, №1 - Київ (475603) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Калуш, вул. Винниченка, 8
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом