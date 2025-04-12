Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17303 №1Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301 №2Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
Для каші розмір 2 артикул 14304 №2Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17303 №2Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17003 №1Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17001 №1Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301 №1Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301l №1Novatex
Характеристики
Виробник
Novatex
Форма випуску
З вентиляцією, для каші
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби