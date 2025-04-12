соски

Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)

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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17303 №1
Novatex
від 67,30 грн
в 48 аптеках
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301 №2
Novatex
від 80,60 грн
в 27 аптеках інших міст
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
Для каші розмір 2 артикул 14304 №2
Novatex
від 49,10 грн
в 19 аптеках інших міст
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17303 №2
Novatex
від 88,56 грн
в 12 аптеках
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для каші артикул 17003 №1
Novatex
від 11,20 грн
в 11 аптеках інших міст
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17001 №1
Novatex
від 19,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301 №1
Novatex
від 70,30 грн
в 3 аптеках
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СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA"
З вентиляцією, для чаю артикул 17301l №1
Novatex
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 67,30 грн
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Характеристики
Виробник
Novatex
Форма випуску
З вентиляцією, для каші
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби