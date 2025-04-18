Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
93,81
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,33
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
111,56
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
111,77
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
109,95
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,90
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
106,65
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
112,19
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,40
Економія при броні: -3,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
112,64
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
109,53
Економія при броні: -4,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
114,18
Економія при броні: -6,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
9.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
93,83
Економія при броні: -5,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" для каші розмір 2 №2
Novatex
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" для каші розмір 2 №2
Novatex
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex