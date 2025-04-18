Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,31
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
112,41
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" для каші розмір 2 №2
Novatex
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
94,44
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
106,20
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
104,58
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
111,47
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
Верона
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
Роза
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №2
Novatex
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
105,62
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
104,63
Економія при броні: -4,13 грн