Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Київ
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
109,77
Економія при броні: -4,40 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
4.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
94,49
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,17
Економія при броні: -3,61 грн
Аптекар
Київ, просп. Голосіївський, 15
5.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
5.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
6.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex