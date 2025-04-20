Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
112,31
Економія при броні: -6,94 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
113,19
Економія при броні: -5,73 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex