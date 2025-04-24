Соска силіконова до пляшки Бебі-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
114,87
Економія при броні: -7,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
117.8 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
92,68
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №2
Novatex
110,83
Економія при броні: -5,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для чаю №1
Novatex
СОСКА СИЛІКОНОВА КРУГЛА ДО ПЛЯШКИ торгової марки "BABY-NOVA" з вентиляцією, для каші №1
Novatex