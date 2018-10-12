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Вимірувач АТ Rossmax (314696) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вимірувач АТ Rossmax
Ціна в місті Київ
від 1008,08 грн
Без рецепта
1 шт від 1008,08 грн 1 шт від 1782,25 грн 1 шт від 1064,15 грн 1 шт від 1783,80 грн 1 шт від 989,50 грн 1 шт від 809,79 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 158 аптеках
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Виробник
Форма випуску
X1
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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