Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніТонометритонометри автоматичнітонометри на плечеВимірувач АТ Rossmax Вимірувач АТ Rossmax (314696) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1008,08 грн Без рецепта 1 шт від 1008,08 грн 1 шт від 1782,25 грн 1 шт від 1064,15 грн 1 шт від 1783,80 грн 1 шт від 989,50 грн 1 шт від 809,79 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 158 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Rossmax Форма випуску X1 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби тонометри на плече тонометри напівавтоматичні