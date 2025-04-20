Вимірувач АТ Rossmax

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2360,13
Економія при броні: -157,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1382,30
Економія при броні: -64,12 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1954,00
Економія при броні: -90,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1150,12
Економія при броні: -44,87 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2291,95
Економія при броні: -89,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1407,07
Економія при броні: -88,89 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1989,02
Економія при броні: -125,66 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2351,05
Економія при броні: -148,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,71
Економія при броні: -81,52 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2220,28
Економія при броні: -84,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1369,84
Економія при броні: -62,98 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1936,39
Економія при броні: -86,20 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2225,66
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1411,84
Економія при броні: -93,66 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1995,76
Економія при броні: -143,14 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2293,90
Економія при броні: -173,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1385,61
Економія при броні: -67,43 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1958,68
Економія при броні: -95,32 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2251,28
Економія при броні: -109,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1394,35
Економія при броні: -87,49 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1971,04
Економія при броні: -120,85 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2265,49
Економія при броні: -145,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1964,86
Економія при броні: -101,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1368,52
Економія при броні: -61,66 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1934,52
Економія при броні: -84,33 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2223,51
Економія при броні: -103,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1147,57
Економія при броні: -42,32 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1934,71
Економія при броні: -71,35 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2223,73
Економія при броні: -82,01 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2286,86
Економія при броні: -84,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1948,57
Економія при броні: -98,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1365,21
Економія при броні: -58,35 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1929,84
Економія при броні: -79,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1387,86
Економія при броні: -81,00 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1961,86
Економія при броні: -109,24 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2254,94
Економія при броні: -132,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1946,32
Економія при броні: -82,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1938,08
Економія при броні: -87,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1381,90
Економія при броні: -63,72 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2245,25
Економія при броні: -103,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1956,99
Економія при броні: -93,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1504,97
Економія при броні: -57,05 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1936,77
Економія при броні: -73,41 грн