Вимірувач АТ Rossmax

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 402 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2285,72
Економія при броні: -144,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1966,17
Економія при броні: -102,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1934,33
Економія при броні: -70,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1948,57
Економія при броні: -85,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1944,63
Економія при броні: -81,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1962,61
Економія при броні: -99,25 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2255,80
Економія при броні: -114,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1996,88
Економія при броні: -133,52 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2295,19
Економія при броні: -153,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1994,07
Економія при броні: -130,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1988,45
Економія при броні: -125,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1986,39
Економія при броні: -123,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1977,22
Економія при броні: -113,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1977,41
Економія при броні: -114,05 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1985,83
Економія при броні: -122,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1978,34
Економія при броні: -114,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1930,03
Економія при броні: -66,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1936,39
Економія при броні: -73,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1973,47
Економія при броні: -110,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1939,39
Економія при броні: -76,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2356,81
Економія при броні: -154,29 грн