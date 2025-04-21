Вимірувач АТ Rossmax

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1393,56
Економія при броні: -75,38 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1969,91
Економія при броні: -106,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1394,09
Економія при броні: -75,91 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1970,66
Економія при броні: -107,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1384,28
Економія при броні: -66,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1928,90
Економія при броні: -65,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1389,72
Економія при броні: -71,54 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1964,48
Економія при броні: -101,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1380,84
Економія при броні: -62,66 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1951,94
Економія при броні: -88,58 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2243,53
Економія при броні: -101,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1999,13
Економія при броні: -135,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1996,88
Економія при броні: -133,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1999,32
Економія при броні: -135,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1367,46
Економія при броні: -49,28 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1933,02
Економія при броні: -69,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1990,70
Економія при броні: -127,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1950,06
Економія при броні: -86,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1385,74
Економія при броні: -67,56 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1958,87
Економія при броні: -95,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1393,16
Економія при броні: -74,98 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1969,35
Економія при броні: -105,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1954,93
Економія при броні: -91,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1416,48
Економія при броні: -98,30 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2002,31
Економія при броні: -138,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1372,89
Економія при броні: -54,71 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1940,70
Економія при броні: -77,34 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2230,62
Економія при броні: -88,90 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1175,78
Економія при броні: -70,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1936,95
Економія при броні: -73,59 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2226,31
Економія при броні: -84,59 грн