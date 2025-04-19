Вимірувач АТ Rossmax

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1410,65
Економія при броні: -92,47 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1549,50
Економія при броні: -101,58 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1994,07
Економія при броні: -130,71 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2291,96
Економія при броні: -150,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1969,91
Економія при броні: -106,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1395,94
Економія при броні: -77,76 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1973,29
Економія при броні: -109,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1401,51
Економія при броні: -83,33 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1981,15
Економія при броні: -117,79 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2277,11
Економія при броні: -135,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1977,03
Економія при броні: -113,67 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2272,37
Економія при броні: -130,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1377,79
Економія при броні: -59,61 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1947,63
Економія при броні: -84,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1948,75
Економія при броні: -85,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1986,39
Економія при броні: -123,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2002,31
Економія при броні: -138,95 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2301,43
Економія при броні: -159,71 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2366,77
Економія при броні: -164,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1999,32
Економія при броні: -135,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1939,76
Економія при броні: -76,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1416,87
Економія при броні: -98,69 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2002,87
Економія при броні: -139,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1393,16
Економія при броні: -74,98 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1969,35
Економія при броні: -105,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2256,01
Економія при броні: -114,29 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2320,06
Економія при броні: -117,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1381,24
Економія при броні: -63,06 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1952,50
Економія при броні: -89,14 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2244,18
Економія при броні: -102,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1972,16
Економія при броні: -108,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2259,89
Економія при броні: -118,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1997,82
Економія при броні: -134,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2220,28
Економія при броні: -78,56 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax