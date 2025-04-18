Вимірувач АТ Rossmax

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1984,52
Економія при броні: -121,16 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2280,98
Економія при броні: -139,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1952,50
Економія при броні: -89,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1413,69
Економія при броні: -95,51 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1998,38
Економія при броні: -135,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1381,77
Економія при броні: -63,59 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1953,25
Економія при броні: -89,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1948,00
Економія при броні: -84,64 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2239,01
Економія при броні: -97,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2238,15
Економія при броні: -96,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1932,65
Економія при броні: -69,29 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2221,36
Економія при броні: -79,64 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2284,42
Економія при броні: -81,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1367,59
Економія при броні: -49,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1955,87
Економія при броні: -92,51 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2311,87
Економія при броні: -109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1417,40
Економія при броні: -99,22 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2302,94
Економія при броні: -161,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1406,41
Економія при броні: -88,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1965,23
Економія при броні: -101,87 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2258,81
Економія при броні: -117,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1402,70
Економія при броні: -84,52 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1982,84
Економія при броні: -119,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1377,79
Економія при броні: -59,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1932,09
Економія при броні: -68,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1387,99
Економія при броні: -69,81 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2255,15
Економія при броні: -113,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2276,25
Економія при броні: -134,53 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1938,08
Економія при броні: -74,72 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2227,60
Економія при броні: -85,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1398,06
Економія при броні: -79,88 грн
ВИМІРЮВАЧІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1976,28
Економія при броні: -112,92 грн