Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБандаж грыжевой пупочный Бандаж грыжевой пупочный (314602) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 433,76 грн Без рецепта 1 шт від 433,76 грн 1 шт від 433,76 грн 1 шт від 729,10 грн 1 шт від 409,05 грн 1 шт від 588,50 грн 1 шт від 294,10 грн 1 шт від 298,27 грн 1 шт від 676,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Розмір 4 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі проти грижі Реєстраційне посвідчення 7106/2007 від 14.12.2012