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Бандаж грыжевой пупочный (314602) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж грыжевой пупочный
Ціна в місті Київ
від 433,76 грн
Без рецепта
1 шт від 433,76 грн 1 шт від 433,76 грн 1 шт від 729,10 грн 1 шт від 409,05 грн 1 шт від 588,50 грн 1 шт від 294,10 грн 1 шт від 298,27 грн 1 шт від 676,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 16 аптеках
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Форма випуску
Розмір 4
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі проти грижі
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012