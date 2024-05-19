Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 588,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 790,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 10 Всього: упаковка (1) 897,25 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Борислав, вул. Коваліва, 53 Всього: упаковка (1) 747,71 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Виноградів, вул. Станційна, 2/1 Всього: упаковка (1) 755,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 897,25 грн Забронювати