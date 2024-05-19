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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Київ (141660) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
497,31
Економія: -22,05 грн
475,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
847,22
Економія: -111,76 грн
735,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
833,84
Економія: -147,03 грн
686,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
834,95
Економія: -77,34 грн
757,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
835,65
Економія: -48,93 грн
786,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
825,98
Економія: -39,26 грн
786,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
556,57
Економія: -36,07 грн
520,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
450,07
Економія: -16,31 грн
433,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
834,63
Економія: -84,10 грн
750,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
833,61
Економія: -106,68 грн
726,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -69,50 грн
649,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
829,28
Економія: -42,56 грн
786,72 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
842,56
Економія: -58,93 грн
783,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
835,18
Економія: -69,21 грн
765,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
855,89
Економія: -97,15 грн
758,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (2)
832,53
Економія: -100,29 грн
732,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
846,90
Економія: -91,37 грн
755,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
827,15
Економія: -46,73 грн
780,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
Всього: упаковка (1)
822,28
Економія: -61,52 грн
760,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
538,14
Економія: -17,64 грн
520,50 грн