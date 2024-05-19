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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Київ (141661) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
847,22
Економія: -111,76 грн
735,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
850,99
Економія: -150,06 грн
700,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
838,72
Економія: -122,80 грн
715,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
834,95
Економія: -77,34 грн
757,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (1)
816,85
Економія: -30,13 грн
786,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
847,70
Економія: -60,06 грн
787,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (2)
463,30
Економія: -29,54 грн
433,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
852,84
Економія: -107,75 грн
745,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
628,46
Економія: -29,87 грн
598,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (3)
818,03
Економія: -100,54 грн
717,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
556,57
Економія: -36,07 грн
520,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
833,09
Економія: -132,16 грн
700,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
812,76
Економія: -79,54 грн
733,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
833,29
Економія: -115,80 грн
717,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
844,33
Економія: -81,57 грн
762,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
846,34
Економія: -77,16 грн
769,18 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
855,89
Економія: -97,15 грн
758,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
818,98
Економія: -58,22 грн
760,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
829,12
Економія: -61,28 грн
767,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
846,66
Економія: -80,69 грн
765,97 грн