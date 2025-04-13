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катетери тип Нелатон
Катетер урологіч. Нелатон жіночий
6 препаратів
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 10 210 мм №1
GALMED
від
17,51
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 18 210 мм №1
GALMED
від
10,91
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 16 210 мм №1
GALMED
від
25,58
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 14 210 мм №1
GALMED
від
10,52
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 12 210 мм №1
GALMED
від
24,88
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 8 210 мм №1
GALMED
Немає в наявності
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Форма випуску
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 8
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Ціни в
Київ
від
10,52
грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери тип Нелатон
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