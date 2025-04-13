катетери тип Нелатон

Катетер урологіч. Нелатон жіночий

6 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 10 210 мм №1
GALMED
від 17,51 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 18 210 мм №1
GALMED
від 10,91 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 16 210 мм №1
GALMED
від 25,58 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 14 210 мм №1
GALMED
від 10,52 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 12 210 мм №1
GALMED
від 24,88 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ
Ch 8 210 мм №1
GALMED
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 10,52 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби