Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
282.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
18,82
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
343.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
26,18
Економія при броні: -1,30 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
404.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
37,40
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
410.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
441.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
549.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
670.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Стефаника, 5
792.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
74.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED