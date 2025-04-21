Київ
Про товар
Ціни
Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
203.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
26,20
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
20,00
Економія при броні:
-2,00 грн
18,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
348.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
10,91
грн
Забронювати
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
11,13
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
350.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
23,59
грн
Забронювати
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
26,22
Економія при броні:
-1,34 грн
24,88
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
407.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
10,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
407.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
18,73
Економія при броні:
-1,22 грн
17,51
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
410.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
37,40
Економія при броні:
-11,82 грн
25,58
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
463.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
31,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Стефаника, 5
612.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
31,60
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
466.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
491.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню