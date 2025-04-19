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Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Одеса
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
26,30
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
20,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
370.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
8,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
372.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
10,91
грн
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
11,13
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
401.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
23,59
грн
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
26,18
Економія при броні:
-1,30 грн
24,88
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
428.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
31,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
442.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
10,52
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
448.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
37,40
Економія при броні:
-11,82 грн
25,58
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
473.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
18,82
Економія при броні:
-1,31 грн
17,51
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Броди, вул. Стефаника, 5
572.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
31,60
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
584.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,30
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
623.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
8,10
грн
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
8,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
570.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
599.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
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