Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
20,00
Економія при броні: -2,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
18,20
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
366.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
26,62
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
419.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
430.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
443.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
37,40
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
445.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
627.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Броди, вул. Стефаника, 5
771.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
252.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
255.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED