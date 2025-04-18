Катетер урологіч. Нелатон жіночий
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
37,40
Економія при броні: -11,82 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
77.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
78.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 12 210 мм №1
GALMED
26,33
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
132.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
18,44
Економія при броні: -0,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
280.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
309.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 16 210 мм №1
GALMED
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Стефаника, 5
384.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 10 210 мм №1
GALMED
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
409.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 18 210 мм №1
GALMED
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
482.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" ЖІНОЧИЙ Ch 14 210 мм №1
GALMED