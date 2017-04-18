Бахіли (Shoe covers) (314250) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 1,46 грн
Без рецепта
1 шт від 1,46 грн 1 шт від 3,50 грн 1 шт від 0,98 грн 50 шт від 69,06 грн 1 шт від 1,30 грн 1 шт від 5,79 грн 1 шт від 1,50 грн 50 шт від 40,92 грн 50 шт від 97,40 грн 50 шт від 84,10 грн 50 шт від 96,80 грн 50 шт від 31,50 грн 1 шт від 2,09 грн 1 шт від 3,50 грн 1 шт від 0,62 грн 1 шт від 1,00 грн 1 шт від 1,60 грн 2 шт від 2,78 грн 100 шт від 250,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 50 шт, 1,5 г Немає в наявності 2 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 100 шт Немає в наявності
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Вага
2.5 г
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/11553 від 18.04.2017