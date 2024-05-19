Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (52) 0,78 Економія: -0,06 грн 0,72 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, шосе Донецьке, 3 Всього: упаковка (78) 0,67 Економія: -0,04 грн 0,63 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Каменська, 40-Д Всього: упаковка (90) 0,84 Економія: -0,11 грн 0,73 грн Забронювати

Не болей! семья аптек Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Боброва, 1 Всього: упаковка (100) 0,83 Економія: -0,10 грн 0,73 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 168 Всього: упаковка (2) 0,78 Економія: -0,09 грн 0,69 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Калинова, 1 Всього: упаковка (90) 0,78 Економія: -0,07 грн 0,71 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А Всього: упаковка (6) 0,68 Економія: -0,06 грн 0,62 грн Забронювати

Не болей! семья аптек Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Дніпро, вул. Панікахи, 19 Всього: упаковка (52) 0,85 Економія: -0,08 грн 0,77 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 40 Всього: упаковка (26) 0,79 Економія: -0,07 грн 0,72 грн Забронювати