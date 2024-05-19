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БАХІЛИ 2B пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №1 - Київ (734556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (180)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (107)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (186)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (40)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (50)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (42)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (111)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (237)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (183)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Всього: упаковка (13)
1,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (392)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (108)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (255)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (100)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (338)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (92)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (35)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (31)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (57)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (13)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн