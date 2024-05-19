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БАХІЛИ 2B 2.5 г поліетиленові, нестерильні, №1 - Київ (676360) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (26)
2,15
Економія: -0,06 грн
2,09 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (26)
2,15
Економія: -0,06 грн
2,09 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (22)
2,45
Економія: -0,07 грн
2,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (13)
2,45
Економія: -0,07 грн
2,38 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (186)
3,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (140)
3,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (30)
2,15
Економія: -0,06 грн
2,09 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (89)
3,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (79)
3,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (59)
3,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
3,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (161)
3,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (81)
3,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом