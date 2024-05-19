Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИЦіни в аптеках

БАХІЛИ 2B, нестерильні пара 1.5 г поліетиленова, №1 - Київ (478018) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (103)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (180)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (87)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (178)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (197)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (34)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (107)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (67)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (196)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (158)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (132)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (41)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (781)
2,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (58)
1,56
Економія: -0,17 грн
1,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (127)
2,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (43)
1,64
Економія: -0,25 грн
1,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (220)
2,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (100)
1,68
Економія: -0,29 грн
1,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (126)
2,50 грн
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (12)
2,50 грн