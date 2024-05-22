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Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine) (313833) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine)
Ціна в місті Київ
від 30,53 грн
Без рецепта
1 шт від 30,53 грн
В наявності в 146 аптеках
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Виробник
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном інструкція із застосування

Показання до застосування

Гель-бальзам Хондроетин з глюкозаміном: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних захворюваннях опорно-рухового апарату, які супроводжуються дегенеративно-дистрофічними змінами тканин суглобового хряща і сполучної тканини: остеоартрози, остеоартрити, остеохондроз хребта, наслідки травм і переломів та ін. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зменшенню больових відчуттів, зниженню вираженості запального процесу, покращують функціональний стан опорно-рухового апарату і рухливість суглобів.

Склад

Камфора, хондроїтину сульфат, глюкозаміну гідрохлорид, ефірна олія м’яти, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Хондроїтину сульфат — високомолекулярний полісахарид, що перешкоджає руйнуванню кісткової тканини, зменшує больовий синдром в суглобах, активізує відновлення сполучної і хрящової тканини. Хондроїтину сульфат стимулює синтез гіалуронової кислоти, надає аналгетичну і протизапальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини.

Глюкозаміну гідрохлорид має хондропротекторні властивості, знижує дефіцит глюкозаміну в організмі, приймає участь у біосинтезі гіалуронової кислоти. Є основним будівельним матеріалом для сполучної тканини, сприяє регенерації хрящової тканини і покращує утворення суглобової рідини. Надає болезаспокійливу і протизапальну дію.

Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.

Ефірна олія м’яти охолоджує і знеболює, а також підвищує рівень циркулюючої енергії в тілі людини.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 70 мл в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл
від 30,53 грн
В наявності в 146 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл
від 30,53 грн
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