Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine) (313833) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Хондроетин з глюкозаміном: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних захворюваннях опорно-рухового апарату, які супроводжуються дегенеративно-дистрофічними змінами тканин суглобового хряща і сполучної тканини: остеоартрози, остеоартрити, остеохондроз хребта, наслідки травм і переломів та ін. Активні компоненти гелю-бальзаму сприяють зменшенню больових відчуттів, зниженню вираженості запального процесу, покращують функціональний стан опорно-рухового апарату і рухливість суглобів.
Склад
Камфора, хондроїтину сульфат, глюкозаміну гідрохлорид, ефірна олія м’яти, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Хондроїтину сульфат — високомолекулярний полісахарид, що перешкоджає руйнуванню кісткової тканини, зменшує больовий синдром в суглобах, активізує відновлення сполучної і хрящової тканини. Хондроїтину сульфат стимулює синтез гіалуронової кислоти, надає аналгетичну і протизапальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини.
Глюкозаміну гідрохлорид має хондропротекторні властивості, знижує дефіцит глюкозаміну в організмі, приймає участь у біосинтезі гіалуронової кислоти. Є основним будівельним матеріалом для сполучної тканини, сприяє регенерації хрящової тканини і покращує утворення суглобової рідини. Надає болезаспокійливу і протизапальну дію.
Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.
Ефірна олія м’яти охолоджує і знеболює, а також підвищує рівень циркулюючої енергії в тілі людини.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці