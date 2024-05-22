Хондроїтину сульфат — високомолекулярний полісахарид, що перешкоджає руйнуванню кісткової тканини, зменшує больовий синдром в суглобах, активізує відновлення сполучної і хрящової тканини. Хондроїтину сульфат стимулює синтез гіалуронової кислоти, надає аналгетичну і протизапальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини.

Глюкозаміну гідрохлорид має хондропротекторні властивості, знижує дефіцит глюкозаміну в організмі, приймає участь у біосинтезі гіалуронової кислоти. Є основним будівельним матеріалом для сполучної тканини, сприяє регенерації хрящової тканини і покращує утворення суглобової рідини. Надає болезаспокійливу і протизапальну дію.

Камфора надає місцеву подразнюючу, знеболювальну і протизапальну дію. Порушуючи чутливі нервові закінчення шкіри, розширює кровоносні судини і покращує трофіку органів і тканин.

Ефірна олія м’яти охолоджує і знеболює, а також підвищує рівень циркулюючої енергії в тілі людини.