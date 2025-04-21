Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,32
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,13
Економія при броні: -2,62 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,65
Економія при броні: -2,98 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,73
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,47
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,13
Економія при броні: -4,57 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,97
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,83
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,40
Економія при броні: -3,84 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,74
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,50
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
10.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
63.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
86.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком