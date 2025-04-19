Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,00
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,48
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,27
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,50
Економія при броні: -2,79 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,10
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,61
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,28
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,38
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,55
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,05
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,17
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,38
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,06
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,13
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,43
Економія при броні: -2,92 грн