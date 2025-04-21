Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,05
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,87
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,95
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,85
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,72
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,59
Економія при броні: -2,08 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Агрономічне, вул. Центральна, 2-А
10.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,63
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Бар, вул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,17
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,43
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Ружин, вул. Соборна, 60
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Томашпіль, вул. Кошаринського Олега, 3
77.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Цибулів, вул. Слави, 4
99.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,21
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,30
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,69
Економія при броні: -2,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,00
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 39
110.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,80
Економія при броні: -3,29 грн