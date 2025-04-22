Гель бальзам Хондроїтин з глюкозаміном (Gel balm Chondroitin with glucosamine)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,85
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,68
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,84
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,93
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,41
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,75
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,07
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,48
Економія при броні: -2,97 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,63
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,60
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,82
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,33
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,58
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ХОНДРОІТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,12
Економія при броні: -2,61 грн