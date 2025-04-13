Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання

Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)

ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Ціни в Київ
від 266,78 грн
В 63 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Гелінгхем
Форма випуску
Пастилки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1000 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки