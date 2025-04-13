Київ
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Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Ціни в
Київ
від
266,78
грн
В 63 аптеках
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Характеристики
Виробник
Гелінгхем
Форма випуску
Пастилки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1000 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Ціни в
Київ
від
266,78
грн
В 63 аптеках
Знайти в аптеках
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