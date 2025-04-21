Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
10.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
84.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем