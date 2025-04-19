Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
63.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
69.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
71.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
76.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
85.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 12
96.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Галицького Данила, 7
96.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем