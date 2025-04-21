Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
39.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Петрове, вул. Центральна, 31
48.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Соборності України, 1-А
51.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
60.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
61.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 47-А
61.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/2
62.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
81.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
84.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 50-А
90.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 8-А
98.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
104.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 19
105.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 6
106.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем