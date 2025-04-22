Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Градинська, 11
119.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
121.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем