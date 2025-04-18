Інгаліптум-ультравірк П (Ingaliptum-ultravirk P)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
5.2 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
ІНГАЛІПТУМ - УЛЬТРАВІРК® П пастилки 1000 мг блістер №20
Гелінгхем