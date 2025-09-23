Засоби з догляду за проблемною шкірою

Інструкція вказана для МАСКА СУЛЬСЕНА® АНТИ-АКНЕ 50 мл №1

Маска Сульсена анти-акне інструкція із застосування

Маска СУЛЬСЕНА анти-акне

Полімерний пакет «саше» 10 мл.

Туба ABL 50 мл, футляр.

Маска призначена для догляду за проблемною і жирною шкірою обличчя і тіла, схильної до утворення прищів і вугрових висипань (акне). Завдяки вмісту активного дерматологічного компонента — дисульфіду селену (SeS2) маска регулює роботу сальних залоз, зменшуючи виділення шкірного сала (себума), ефективно пригнічує активність бактерій Propionibacterium аcnes, що провокують утворення прищів і вугрових висипань на шкірі, запобігає утворенню комедонів, надає хороший підсушуючий і очищуючий ефект. Мінеральний адсорбент Rona Flair, що входить до складу маски, м'яко і делікатно адсорбує надлишок сального секрету, не пересушує при цьому шкіру, має виражену детоксикуючу дію, очищає і звужує пори, надає шкірі здоровий і свіжий вигляд.

Саліцилова кислота ефективно дезінфікує і тонізує, очищає і освіжає, вирівнює мікрорельєф шкіри, сприяє зменшенню слідів і почервоніння після прищів і вугрових висипань. Активний компонент бисаболол, що входить до складу маски, прекрасно знімає запалення, стимулює регенерацію пошкоджених клітин шкіри, робить рубці і шрами менш помітними, надає як лікувальну, так і профілактичну дію. Сприяє регуляції ліпідного балансу шкіри і приведення його до фізіологічної норми.

Результат

Чиста, здорова, більш гладка шкіра без прищів, вугрів і жирного блиску.

Застосування

Нанести маску на очищену шкіру обличчя і / або тіла тонким шаром. На проблемні ділянки шкіри (Т зону і область локалізації прищів і вугрових висипань) нанести маску більш щільним шаром. Витримати 20 хвилин, потім ретельно змити теплою проточною водою. Після обполоснути шкіру прохолодною водою.

Рекомендації щодо застосування

ПризначеннчЧастота використанняПеріодичність використання
Усунення прищів та вугрових висипань
(акне)		2–3 рази в
1 тиждень		по мірі необхідності
до досягнення бажаного результату
Усунення зайвої жирності шкіри
(себум-контроль)		1–2 рази в
1 тиждень

Запобіжні заходи

Берегти очі від попадання маски. При попаданні ретельно промити очі великою кількістю теплої проточної води. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Протипоказання

Не виявлені. Маска не викликає побічних реакцій і дозволена для використання без особливих обмежень. Маску не слід застосовувати при індивідуальній непереносимості або підвищеної чутливості до окремих компонентів.

Склад

Вода, мінеральний адсорбент Rona Flair, пропілгептіл каприлат, гліцерин, трілаурет-4 фосфат, спирт цетеариловий, ізопропілмірістат, Аммоніум акрілоілдіметілтаурат / ВР кополімер, гліцерил стеарат, дисульфід селену, бисаболол, віддушка, саліцилова кислота, лимонна кислота, феноксіетанол, метилпарабен , етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.

Позитивний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014г. № 05.03.02–04 / 53012.

