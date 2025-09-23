Полімерний пакет «саше» 10 мл.

Туба ABL 50 мл, футляр.

Маска призначена для догляду за проблемною і жирною шкірою обличчя і тіла, схильної до утворення прищів і вугрових висипань (акне). Завдяки вмісту активного дерматологічного компонента — дисульфіду селену (SeS2) маска регулює роботу сальних залоз, зменшуючи виділення шкірного сала (себума), ефективно пригнічує активність бактерій Propionibacterium аcnes, що провокують утворення прищів і вугрових висипань на шкірі, запобігає утворенню комедонів, надає хороший підсушуючий і очищуючий ефект. Мінеральний адсорбент Rona Flair, що входить до складу маски, м'яко і делікатно адсорбує надлишок сального секрету, не пересушує при цьому шкіру, має виражену детоксикуючу дію, очищає і звужує пори, надає шкірі здоровий і свіжий вигляд.

Саліцилова кислота ефективно дезінфікує і тонізує, очищає і освіжає, вирівнює мікрорельєф шкіри, сприяє зменшенню слідів і почервоніння після прищів і вугрових висипань. Активний компонент бисаболол, що входить до складу маски, прекрасно знімає запалення, стимулює регенерацію пошкоджених клітин шкіри, робить рубці і шрами менш помітними, надає як лікувальну, так і профілактичну дію. Сприяє регуляції ліпідного балансу шкіри і приведення його до фізіологічної норми.