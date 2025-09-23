Маска Сульсена анти-акне
Маска Сульсена анти-акне інструкція із застосування
Маска СУЛЬСЕНА анти-акне
Полімерний пакет «саше» 10 мл.
Туба ABL 50 мл, футляр.
Маска призначена для догляду за проблемною і жирною шкірою обличчя і тіла, схильної до утворення прищів і вугрових висипань (акне). Завдяки вмісту активного дерматологічного компонента — дисульфіду селену (SeS2) маска регулює роботу сальних залоз, зменшуючи виділення шкірного сала (себума), ефективно пригнічує активність бактерій Propionibacterium аcnes, що провокують утворення прищів і вугрових висипань на шкірі, запобігає утворенню комедонів, надає хороший підсушуючий і очищуючий ефект. Мінеральний адсорбент Rona Flair, що входить до складу маски, м'яко і делікатно адсорбує надлишок сального секрету, не пересушує при цьому шкіру, має виражену детоксикуючу дію, очищає і звужує пори, надає шкірі здоровий і свіжий вигляд.
Саліцилова кислота ефективно дезінфікує і тонізує, очищає і освіжає, вирівнює мікрорельєф шкіри, сприяє зменшенню слідів і почервоніння після прищів і вугрових висипань. Активний компонент бисаболол, що входить до складу маски, прекрасно знімає запалення, стимулює регенерацію пошкоджених клітин шкіри, робить рубці і шрами менш помітними, надає як лікувальну, так і профілактичну дію. Сприяє регуляції ліпідного балансу шкіри і приведення його до фізіологічної норми.
Результат
Чиста, здорова, більш гладка шкіра без прищів, вугрів і жирного блиску.
Застосування
Нанести маску на очищену шкіру обличчя і / або тіла тонким шаром. На проблемні ділянки шкіри (Т зону і область локалізації прищів і вугрових висипань) нанести маску більш щільним шаром. Витримати 20 хвилин, потім ретельно змити теплою проточною водою. Після обполоснути шкіру прохолодною водою.
Рекомендації щодо застосування
|Призначеннч
|Частота використання
|Періодичність використання
|Усунення прищів та вугрових висипань
(акне)
|2–3 рази в
1 тиждень
|по мірі необхідності
до досягнення бажаного результату
|Усунення зайвої жирності шкіри
(себум-контроль)
|1–2 рази в
1 тиждень
Запобіжні заходи
Берегти очі від попадання маски. При попаданні ретельно промити очі великою кількістю теплої проточної води. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Протипоказання
Не виявлені. Маска не викликає побічних реакцій і дозволена для використання без особливих обмежень. Маску не слід застосовувати при індивідуальній непереносимості або підвищеної чутливості до окремих компонентів.
Склад
Вода, мінеральний адсорбент Rona Flair, пропілгептіл каприлат, гліцерин, трілаурет-4 фосфат, спирт цетеариловий, ізопропілмірістат, Аммоніум акрілоілдіметілтаурат / ВР кополімер, гліцерил стеарат, дисульфід селену, бисаболол, віддушка, саліцилова кислота, лимонна кислота, феноксіетанол, метилпарабен , етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.
Позитивний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014г. № 05.03.02–04 / 53012.
